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Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! YÖK üyeliğine 5 atama
Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! YÖK üyeliğine 5 atama

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! YÖK üyeliğine 5 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 üye atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Süleyman Demirel Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi olarak atandı.

Söz konusu atama kararı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

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