Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Putin'le özel bir ilişkim var! Rusya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var

Rusya'yla ilişkilere yönelik konuşan Erdoğan, "Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağımız bir noktada değiliz. Güçlü bir devletiz ve Rusya'yla olumlu bir ilişkimiz var. Rusya ve Türkiye'nin mümkün olan her alanda birbirine ihtiyacı var" diye konuştu.



Batı'nın da Moskova'ya yönelik politikasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Batı, Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım sergilemiyor. Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli yaklaşıma ihtiyacınız var. Örneğin, tahıl koridoru girişimi... Biz burada sadece Batı'nın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını değil, Afrika ülkelerinin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını da düşündük. Bu bizim Başkan Putin'le olan özel ilişkimiz sayesinde mümkün olabildi" dedi.



Erdoğan ayrıca rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi Rusya'dan koparmaya çalıştığını söyledi. (Independent Türkçe) öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi.



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