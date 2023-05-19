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Gündem Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul edecek! Görüşecekler
Gündem

Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul edecek! Görüşecekler

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:59:00 - 2023-05-19 17:17:31
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul edecek! Görüşecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul edecek. Kritik buluşma detayları...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edeceği haberi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesinin bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşeceği öğrenildi. Erdoğan, İstanbul Modern'deki programının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan ile Oğan görüşmesi başladığı gelen bilgiler arasında.

Ayrıntılar ise geldikçe paylaşacağız...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oy alamamasından dolayı seçimler ikinci tura kalmıştı. ATA ittifakı adayı olan Sinan Oğan kimdir?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı.
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2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.ntv

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