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Ekonomi Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Gündemi altüst etti: Avrupa ülkelerini resmen solladı, lideri oldu
Ekonomi

Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Gündemi altüst etti: Avrupa ülkelerini resmen solladı, lideri oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-19 17:27:00 - 2023-05-19 17:33:34
Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Gündemi altüst etti: Avrupa ülkelerini resmen solladı, lideri oldu

İstanbul Havalimanı, geçen hafta günlük ortalama 1419 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı, Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınladı. Bu gurur Türkiye'nin...

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL), 9 Mayıs-15 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımladı.

Verilere göre, İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı, bu dönemde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1419 uçuşla ilk sırayı aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1325 uçuşla Amsterdam, 1310 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, 1287 uçuşla Londra Heathrow ve 1252 uçuşla Frankfurt izledi.

Avrupa'daki ilk 10 havalimanı arasında sadece İstanbul ve İspanya'nın Palma de Mallorca Havalimanı'ndaki uçuş sayısı 2023'te 2019 seviyelerinin üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısını 2019'a göre yüzde 24 ve 2022'ye göre ise yüzde 20 artırarak yine ilk sırada yer aldı.
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Avrupa genelinde günlük 29 bin 230 uçuş gerçekleştirilirken, bu rakam Kovid-19 salgını öncesini temsil eden 2019 seviyesinin yüzde 93'ünü buldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1527 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında 3'üncü sırada yer aldı. Geçen hafta, THY'nin uçuş sayısı geçen yılın aynı döneminin yüzde 18, 2019'un aynı döneminin de yüzde 17 üzerinde gerçekleşti.

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