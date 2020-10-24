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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra yanına gelen Safiye teyze ile olan diyaloğu güne damgasını vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:45:00 -

7. Olağan İl Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze ile Erdoğan'ın diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Safiye teyze, Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi olyorum" dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.

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