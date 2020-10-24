Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

7. Olağan İl Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze ile Erdoğan'ın diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Safiye teyze, Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi olyorum" dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.