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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi başladı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi başladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:23:00 - 2024-05-02 16:38:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel' in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

 

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