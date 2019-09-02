Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjde verdi, PANKOBİRLİK’ten teşekkür açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada tarıma özel bir yer ayırırken şeker pancarı üreticisini sevindirecek iki müjde verdi.

Konuşmasında pancar üreticilerine ayrı bir yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasını yapacakları düzenleme ile yüzde 2,5 olarak uygulayacaklarını ve şeker pancarı alım fiyatını 235 tondan 300 tona çıkardıklarını söyledi. Şeker pancarı alım fiyatlarının bir önceki yıla göreyüzde 27,7 oranında arttırılması tören alanındaki pancar üreticilerince alkışlarla desteklenirken, PANKOBİRLİK de yaptığı açıklama ile üretici ortakları adına Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Pancarın depolanamayan, ürün olduğunu hatırlatan ve üreticilerin bölgesindeki şeker fabrikası dışında bir yere ürününü satmasının mümkün olmadığını, bu nedenle üreticinin tek alıcılı sistemde mağdur olmaması için özelleştirme sonrası en önemli hususlardan birinin pancar fiyatının devlet tarafından belirlenmesi olduğunu vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz bütün yatırımcıların, sektördeki bütün işletmelerin iyi niyetinden, samimiyetinden eminiz. Ancak, güven tedbire mani değildir. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile pancar hasadının başlamasına kısa bir süre kala pancar üreticisinin ne olacak endişesini ortadan kaldırıp, pancar üreticisinin yüreğine su serpmekle kalmadı, açıkladığı 300 liralık alım fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya da ezdirmedi. Cumhurbaşkanımız, verdiği diğer müjde ile yani NBŞ kotalarının yüzde 2,5 olarak uygulanacağı açıklaması ile de güvenilir ve sağlıklı gıda ile ülke insanımıza, pancar şekeri pazarını koruyarak da pancar üretiminin sürdürülebilirliğine dolayısıyla da pancar üreticisine sahip çıktı. Pancar üreticileri olarak makamlarına teşekkürü borç biliyor, şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da yaptığı konuşmasında ise tarımda Konya’yı bir dünya markası haline getirmenin yarım iş yapmak olduğunu dile getirdi. Konya Ovasının bereketini artıracak Mavi Tünel’in şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tünelin ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık. Sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5’e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüzde 27,7 artış ile bir önceki yıl 235 ton olan şeker pancarı alım fiyatını 300 tona çıkararak şeker pancarı üreticisini piyasaya ezdirmediğini vurgulayan Recep Konuk, “Cumhurbaşkanımız, Konya’dan 55 ilde pancar üreten yüz binlerce pancar üreticisini sevindiren iki müjde birden verdi. Birincisi tüketici sağlığı açısından da tartışmalı, şeker pancarı pazarından pay alan, dolayısıyla da pancar üretimini daraltan NBŞ kotasının yüzde 2,5 olarak uygulanacağı müjdesiydi. Daha önce yüzde 10 olan kotayı Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 5’e düşürmüştü. Yeni düzenleme ile bu oran yüzde 2,5 olarak uygulanacak. Bu düzenlemenin şeker pancarı tarımına pozitif etkisi Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da belirttiği gibi 1 milyon tonun üzerinde olacak. Yani tüm Türkiye genelindeki pancar üreticileri 1 milyon tonun üzerinde daha fazla şeker pancarı üretebilecek. Bu düzenleme en az Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve üreticiyi memnun eden pancar alım fiyatı kadar önemlidir. Bu karar hem tüketici sağlığı hem de pancar üreticisi açısından hayati önemdedir. Cumhurbaşkanımız açıkladığı karar ile tüketici sağlığını koruma konusunda hassasiyetini gösterirken, pancar üreticisinin de teminatının makamları olduğunu ilan etmiştir” dedi.

Pancar fiyatının belirlenmesinde devletin güvencesi devam ediyor

Pancar fiyatının devlet tarafından belirlenmesinin önemini vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk şunları kaydetti:

“Özelleştirme sonrası, şeker sanayimizin ayakta kalabilmesi, şeker pancarı tarımının sürdürülebilmesi için en önemli, hatta hayati önemdeki husus şeker pancarı fiyatının ne şekilde ve kimin tarafından belirleneceği hususuydu. Çünkü pancarın tek alıcısı üretimin merkezinde yer alan fabrikadır. Fiyat belirlenmesinde bir piyasa oluşturucunun olmaması durumunda ülke genelinde farklı fiyatlar ortaya çıkabilir ve bazı bölgelerimizde üreticinin tek alıcı karşısında güçsüzlüğü, ürününü de bölgesi dışında bir yere satma imkanının olmadığı düşünüldüğünde çiftçinin kaybedeceği ve pancar tarımının sürdürülemeyeceği fiyatlar ortaya çıkabilirdi”