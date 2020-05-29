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Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

 

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