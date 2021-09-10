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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninin ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinleyen Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:22:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninin ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı.

Erdoğan bugün Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediyesi ziyareti sonrası gençlerle buluşmak için Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda, Başkan Erdoğan ile gençler bir araya gelerek sohbet etti.

Erdoğan, müzeye girişinde binlerce vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile hanıma okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.

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Yorumlar

Hakan

Artık kendisine inancımız kalmadı.
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