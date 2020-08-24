Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 A