Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Makron'dan gelen talep üzerine yapılan toplantıda, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere Doğu Akdeniz AB ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbette Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs'ta gerilimin sebebini bölgedeki meşru haklarını görmezden gelerek, Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum kesiminin yükselen gerilimi maksimalist olduğunu iddia etti ve yapamayacağını söyledi.

"Diplomasi fırsatları tansiyonu düşürmek için kullanılmalı"

Gerginliği azaltmak için diplomasi fırsatlarından yararlanılması ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, masadaki tüm sorunları konuşup çözmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Fransa'dan, bu süreçte sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini, Türkiye ile Fransa arasında sürekli işleyen mekanizmanın yararına istişare ve iletişim olduğunu kaydetti.

Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi teşvik eden bir yaklaşımın ortaya çıkması için yapıcı bölgesel diyalog ve işbirliği meselesinin tesis çözümleri açısından önemli olduğunu vurguladı.