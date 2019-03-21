Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de düzenlediği mitingde, Kılıçdaroğlu hakkında, "Hatay için ne dedi biliyor musunuz? Şu yalana bak yalana. ‘Açtım belediye başkanına sordum. Hatay’da bunların yaptığı baraj var mı’, o da demiş ki ‘Burada baraj yok’. Ya senin belediye başkanın da sana baka baka oda oda sana benziyor" dedi.

Düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e yapılanlar hakkında konuşarak, "Sivrihisar Devlet Hastanemize 40 yataklı bir ek bina yaparak büyüteceğiz. Kırka’ya da entegre hastane kazandıracağız. Eskişehir’de 9 bin 827 konut projesini hayata geçireceğiz. İmar bağışıyla 84 bin vatandaşımızın sorununu çözüyoruz. Kurşunlu Külliyesi’nden, Odunpazarı Karacaşehir Camii’ne, Seyitgazi ilçemizdeki Seyit Battal Gazi Türbesi’nden, Günyüzü Kuzuören Camii’ne kadar 72 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Odunpazarı Sivrioğlu Camii ve Sivrihisar Aziz Mahmut Hüdai caminin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihimize sahip çıkma noktasında bir adım daha atıyoruz. Yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet tarihi müzemizin restorasyonunu teşrifatını hamdolsun tamamladık. Bu müzeyi yeniden ayağa kaldırdık. Birilerinin açmazlar dediği bu eseri, yeniden Eskişehirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Ulaşımda 90 kilometrelerde devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 224 km ilave ile 310 bin kilometreye çıkardık. Yapımı devam eden Eskişehir-Sarıcakaya yolu, Eskişehir Alpu ve Mihalıççık yolunu, Ankara-Polatlı ve Sivrihisar yolu çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Şehir hastanesi yolundaki çift köprülü kavşağı ve her iki yöndeki yan yönlü yolu yaptık. Ayrıca Yunus Emre Hastanesine yaptığımız bağlantı köprüsünü de bu yıl tamamlıyoruz. Sivrihisar, Eskişehir, Bozüyük yolu, Sivrihisar-Emirdağ yolu ve Ankara-Eskişehir ayrımı, Mahmudiye ve Çifteler yolundaki kalan kesimleri iki yıla kadar tamamlıyoruz. Kanlıpınar mevkiine de bir alt geçit yapacağız. Eskişehir’i önce Ankara’ya, sonra Konya, İstanbul, Bilecek, Sakarya ve Kocaeli ile yüksek hızlı trenlerle bağladık mı? Bay Kemal senin bundan haberin var mı? Daha senin dünyadan haberin yok. Bu ülkede neler oluyor haberin yok. Biz böyle bir Eskişehir’e hızlı trenlerin kavşağında Anadolu’nun tam ortasında bir raylı sistemlerin merkezi haline getirdik ve etüt çalışmaları devam eden Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Isparta, Antalya hızlı tren projesi ile şehrimizin hızlı tren ağı genişleyecek. Ayrıca mevcut demir yollarını da modernize ediyoruz" diye belirtti.

"Ya senin belediye başkanın da sana baka baka oda sana benziyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kııçdaroğlu’nu hedef alarak, "Son 17 yılda 9 baraj ve sekiz göleti Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal bundan haberin var mı? O senin kılavuzlarına sor. Hatay için ne dedi biliyor musunuz? Şu yalana bak yalana. ‘Açtım belediye başkanına sordum. Hatay’da bunların yaptığı baraj var mı’ oda demiş ki ‘Burada baraj yok’. Ya senin belediye başkanın da sana baka baka oda sana benziyor. Yedi tane baraj var. Bunun altısını biz yaptık. Ama adam yalancı. Şimdi aynı şey burası için de geçerli. Ben söylüyorum işte. Barajlar ortada. Açıklıyorum. Bunun içinde yalan desin. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları’nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin. 2 milyon 500 bini biliyorsunuz. Yargı cezasını verdi. Şimdi Yargıtay’ı bekliyoruz. Geldiği zaman alacağım o 2 milyon 500 bini, ne yapacağım biliyor musunuz? Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. İnönü Aşağıkuzfındık Barajı ile 25 bin dekar arazi, Beylikova Depolama Tesisi ile 9 bin dekar arazi su ile buluştu. Bay Kemal bunları iyi bilir. Gökpınar barajı ile 80 bin dekar arazi suyla buluşuyor. İnşaatları süren Sarıcakaya barajı ile Tepebaşı Gündüzler barajı, 16 bin dekar arazi sulama sistemine kavuşuyor. Bugüne kadar inşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile Eskişehir’de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık” şeklinde konuştu.