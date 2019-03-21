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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı’nda düzenlenen mitingde, Eskişehir’deki yatırımları anlattı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bay Kemal, senin bu yapılanlardan haberin var mı? Ben sadece Eskişehir’i konuşuyorum, Türkiye’yi değil” dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valilik Meydanı’nda düzenlenen mitingde, Eskişehir’deki yatırımları anlattı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bay Kemal, senin bu yapılanlardan haberin var mı? Ben sadece Eskişehir’i konuşuyorum, Türkiye’yi değil” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP’nin dürüst bir ifadesinin olmadığını söyledi. Erdoğan, "Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar’da toplamda 4 bin 500 kişilik dört adet yurt binası daha açıyoruz. Şehrimize 33 bin seyirci kapasiteli Stadyumu biz kazandırdık mı? Ya bu adam, Büyükşehir Belediye Başkanı, bırak böyle bir stat yapmayı, Eskişehirspor’a da zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar Es Es diye inleyen bir Eskişehirli, şu anda bu spor kulübünün desteğe ihtiyacı yok mu? Peki, buradaki Büyükşehir Belediye Başkanının böyle bir derdi yok mu? Halkıyla birleşemeyen bir belediyecilik olmaz. Eskişehir gençlik merkezi, spor salonu inşa ettik biz. Kapalı yüzme havuzunun inşaatının yapımı sürüyor. Eski stadın yerine yapacağımız millet bahçesinin yapımına başladık. Bu yıl içinde de inşallah bitiriyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler çocuklarınızla beraber gelip o millet bahçesinde eğleneceksiniz.Bir tarafta da orada millet Kıraathanesi kuracağız. Orada da gençler, çocuklar geleceksiniz, derslerinizi çalışacaksınız. Kekler bizden, simit bizden, Nescafesi, her şeyi bizden. Niye? Sizler bize bu milletin emanetisiniz gereği neyse yapacağız. Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ettik. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu dönemde pek çok kalıcı eser kazandırdığımız Eskişehir’e, eğitim alanında da önemli hizmetler getireceğimize inanıyorum. Eskişehir’de ihtiyaç sahiplerine şehit yakınlarına engellilerimize toplamda 800 trilyon lira sosyal yardım yaptık. Eskişehir’e bin 81 yataklı Şehir Hastanemizi görüyorsunuz değil mi. Nasıl? Artık sona geliyoruz.Görüyorsunuz. Adeta kendisi de bir şehir. Şehir Hastanemizde ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma hastanemizde birlikte 23 tesisi Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal senin bunlardan haberin var mı? Ben sadece Eskişehir’i konuşuyorum Türkiye’yi değil. Ya bu adamlar sabah yalan akşam yalan. Ve hala benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Dürüst bir ifadesi yok. Onun için diyorum ki şurada dokuz günümüz kaldı. Dokuz gün gece gündüz çalışmaya var mıyız? Sabah akşam yalan söyleyen bu adama karşı, hanım kardeşlerim, şu dokuz gün iyi bir çalışma yapıyor muyuz? Gelin şu Eskişehir’in artık kaderini değiştirelim. Eskişehir’in kaderini değiştirmeye var mıyız?” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:50
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