Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzincan’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’a geliyor.

26 Şubat’ta gerçekleşecek büyük mitinge AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katılacak.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Yeni Türkiye’nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı medarı iftiharımız Binali Yıldırım 26 Şubat Salı günü Erzincan’da olacaklar. Erzincanlı hemşehrilerimizle buluşacaklar. Büyük bir coşkuyla gerçekleşecek olan gönüllerin birleşeceği bu büyük miting saat 16:00 da Cumhuriyet Meydanında yapılacak. Mitingde Erzincan il ve ilçelerimizin belediye başkan adayları da tanıtılacak. Tüm Erzincanlı hemşehrilerimizi meydanları doldurmaya, İki devlet büyüğümüze yakışır bir karşılamaya davet ediyoruz" dedi.