Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mutabık kaldık

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ortak Zirvesi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritasında mutabık kaldık.

Zirve kapsamında ilgili bakanlarımızın katılımı ile, eğitim, sağlık, tarım ve savunma sanayii alanında görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımlar konuşuldu. Birlikte büyüyelim, birlikte refahlarımızı artıralım istiyoruz.

Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini, bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile takip edeceğiz.

Afrikalı mevkidaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri konuşma fırsatımız oldu. Dünya 5'ten büyüktür düsturumuz kapsamında Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmesine destek verdiğimizi ilettim.

Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum. FETÖ ile mücadelemize destek olan, bu örgütün faaliyetlerini yasaklayan, örgüt okullarını Maarif Vakfımıza devreden tüm Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum.