Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuruna gelmiştir

Türk devletlerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliği Çalışma Grubunun dokuzuncu toplantısı Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan ve Türkmenistan'dan bakan, başkan ve üst düzey yetkililer bir araya gelerek medya ve iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve projeler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj ile katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Dijital faşizm tehdit unsuruna gelmiştir.

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