Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemine dikkat çekti. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini vurguladı.

