Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projelerin açılışında konuştu: Bunların aklı ermez bunlara

Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden birinde ve dev şehir hastanesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek, binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük projelerinden olan İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla tamamlanan, 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa’ya geldi.

İlk olarak İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin açılışı gerçekleştirilirken, hemen ardından Bursa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00’de ise AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın yemeğine katıldıktan sonra Bursa’dan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağladığı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

* Bursa'yı özlemişiz. Maşallah Bursa'da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oran 2014'ün üzerinde. Ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy oranını başaracağız.

* Türkiye'nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın. Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ölülerimizi rehin aldılar bunun döneminde.

* Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u izmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

* Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara'ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye... Dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat... Dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. Güzergahtaki İstanbul Kocaeli Bursa Manisa ve İzmir aynı zamanda en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor.

* 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Ama bunların aklı ermez bunlara.

* İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6.100'den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel uzunluğunu 50 km'den 473 km'ye ulaştırdık. Mal ve can güvenliğinde önemli adımlar atmış olduk. Vatandaşlarımızın kaza riskini minimilize ettik.

* Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın.

* Trafik kazalarının azaltılması için önemli adımlar attık. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın. Her vilayette olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımı devam ediyor. 2 yıla kadar bitiyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı treninin biraz geciktiğini biliyorum. Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız.

* Bursa'da bugün açacağımız 1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. 1 aydır hasta kabulü yapan hastanemiz 1-2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, televizyonu ile otel standardında hizmet veriyor. Raylı sistemi 5,5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13,417'ye, hastane sayısını ise 10'a çıkarmış olduk. 44,846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Sadece Bursa'ya 68 sağlık tesisi kazandırdık. Osmangazi- Çekirge Devlet Hastanesi ile 7 sağlık tesisimize devam ediyoruz. Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir.

* Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor.

* İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz yapmadık. Bu sistemle yaptık. Katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda siz bunu nasıl yaptınız, bu hastaneleri nasıl yaptırıyorsunuz? Bunu bize anlatın... Türkiye bunu anlattı anlatıyor. Türkiye en başarılı şekilde uygulayan ülkedir. Ne harcanan değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemiyoruz. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metrekare, yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl. 25 yıl burayı işletecekler biz de belli bir bedeli alacağız.

* Hastanemizde 356 hekim, binin üzerinde yardımcı sağlık personeli görev yapacak. Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapması uzun sürecek işler için özel sektörle bunu sunuyor olmamızdır. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya randevu vermiyorlar mıydı? Şimdi öyle mi? Kamuya bu eserlerin devri yapıldığında herkes için iyi bir tabloyla karşı karşıya kalınacak. Önüne 3 koyun verseniz, akşama 2'sini kaybedecek kişiye bu incelikleri anlatmak zor. CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına katkısını yok sayamayız. Bu modeli tüm dünyada anlattık. Herkes tarafından beğenildiğini gördük. CHP Genel Başkanı bizim anlattığımızdan memnun değilse, dünyadan öğrenir. Ya da Ankara Bilkent'teki şehir hastanesine uğrasın.

* Bursa vakıf şehridir. Dünyaya en büyük katkılarımızdan birinin yaşayan örneğidir. Aşkın bu kadar somutlaştığı pek az yer vardır. Türkiye'nin her alanda yepyeni bir yola hazırlandığı süreçte gücümüze güç katıyor. Ülkemizi tökezletmek için çalışanların tüm güçlerin üzerimize yüklendiği dönemden geçiyoruz. Böyle dönemde hep birlikte Türkiye olmak her zamankinden daha önemli. Ne diyoruz 'Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet' Geçtiğimiz 17 yılda yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin egemenliğini kullanabilen bir ülke haline getirdik.

*Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.

* Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013'ten bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz . Pençe 1'i, Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar. İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın. Suriye'den Doğu Akdeniz'e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye'ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.