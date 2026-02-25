  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu! Hipersavaş'ın büyük silahı 'yapay zeka' Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor! Manchester United’ın stadı Old Trafford’da iftar vakti! Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı İbadethanede işgal pazarlığı! Siyonist zihniyet sinagogları emlak ofisine çevirdi! Davutoğlu laikçi yobazlarla bir kez daha tanıştı: Bunları iktidara taşımak isteyen de sen değil miydin? Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri CHP halkın değil boğaz yalılarında şarap yudumlayanların partisidir! Özgür’den ‘özel tüketim’ dansözlüğü
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti! Mesut Özil gençlerle iftarda buluştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti! Mesut Özil gençlerle iftarda buluştu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti! Mesut Özil gençlerle iftarda buluştu

AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, İstanbul Avcılar’da düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları sohbetlere dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, partisinin Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle buluştu.

 

Avcılar Merkez Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı öncesinde panelde konuşan Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerinde genellikle aile ve ileride yapılacak projeler hakkında konuştuklarını söyledi.

 

Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini, bazen futbolla ilgili de sohbet ettiklerini dile getirdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiç aynı sahada futbol oynayamadığını, bunun olmasını çok istediğini ifade eden Özil, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız basketbolu da çok iyi oynuyor. Geçenlerde Shaquille O'Neal geldi ABD'den. Cumhurbaşkanı'mızın sporcu yeteneği çok fazla." diye konuştu.

 

Programa davet edildiği için teşekkür eden Özil, ramazanın mutluluk, huzur, birlik getirmesini temenni etti.

Panelde bir soru üzerine kadın futboluna çok olumlu baktığını kaydeden Özil, kadın futbolculara başarılar diledi.

 

Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan Özil, gençlerin yanında getirdikleri formaları imzaladı.

 

Özil, TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonu Avcılar Cihangirspor Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla da fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe’de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia "Yok artık, daha neler" dedirtti
Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti

Spor

Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23