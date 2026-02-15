  • İSTANBUL
Fenerbahçe’de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia "Yok artık, daha neler" dedirtti
Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti

Fenerbahçe ile yolları yıllar önce ayrılan ve aktif futbol kariyerine son veren Mesut Özil’in, sarı-lacivertli kulüpten hala ödeme aldığı iddiası camiayı karıştırdı. Ünlü muhabir Sercan Hamzaoğlu, taksitlendirilen fesih bedeli nedeniyle Özil'e hala ödeme yapıldığını ve bu durumun kulübün mali yapısını etkilemeye devam ettiğini öne sürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran haber sonrası, eski yönetimin yaptığı anlaşmanın şartları taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında büyük umutlarla ve görkemli bir törenle kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'in, kulüpten ayrılmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Sarı-Lacivertli takıma mali yük olmaya devam ettiği iddia edildi.

Ünlü spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin mali yapısı ve transfer gündemine dair yaptığı değerlendirmelerde çok çarpıcı bir detayı paylaştı. Hamzaoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün, futbolu bırakan ve takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'e hala ödeme yaptığını açıkladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen ve ardından Başakşehir'e giden, sonrasında ise futbolu bırakan Mesut Özil'in, fesih şartları gereği alacaklarının taksitlendirilerek ödenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Hamzaoğlu'nun bu iddiası, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekerken, kulübün geçmiş dönemden kalan bu borç yükünün transfer limitlerini ve nakit akışını nasıl etkilediği tartışma konusu oldu.

