Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti
Fenerbahçe ile yolları yıllar önce ayrılan ve aktif futbol kariyerine son veren Mesut Özil’in, sarı-lacivertli kulüpten hala ödeme aldığı iddiası camiayı karıştırdı. Ünlü muhabir Sercan Hamzaoğlu, taksitlendirilen fesih bedeli nedeniyle Özil'e hala ödeme yapıldığını ve bu durumun kulübün mali yapısını etkilemeye devam ettiğini öne sürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran haber sonrası, eski yönetimin yaptığı anlaşmanın şartları taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.