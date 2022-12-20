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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 19:59:00 - 2022-12-20 20:02:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada “Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Macky Sall, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 21 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Bu vesileyle, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler de yer alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Hasel

Afrika bizim için çok önemli olmalı.Gelecek Afrikadadır.Bu bakir toprakların koruyucuya ihtiyacı vardır.Bu açıklarını ülkemiz karşılayabilir.Afrikaya dürüst hükmeden,dünyaya hükmeder.
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