Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihat Yaycı'nın istifasını neden kabul etti? İşte olayın perde arkası

Cihat Yaycı'nın istifası ve bu sürecin perde arkası ile ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Cihat Yaycı istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Konuya ilişkin Habertürk yazarı Kübra Par, dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı ne diyor?" başlıklı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Diğer rütbeli askerler de rahatsızmış

Peki ne oldu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle bir değişiklik istedi? Hulusi Akar’ın, bir süredir Yaycı’ya dair memnuniyetsizliği sır değil.

Üstelik Hulusi Akar diğer rütbeli askerlerin de Yaycı’dan rahatsız olduğundan söz ediyormuş.

Asıl dikkat çekici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem övgüyle söz ettiği Yaycı’nın görev değişikliğini onaylaması.

Belli ki Cihat Yaycı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir gerilim söz konusu değildi. Zaten Yaycı da Mehmet Metiner’e yaptığı açıklamada “İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir” diyor.

O halde Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Hulusi Akar’ın atama kararını onayladı, bu mesele yüzünden Milli Savunma Bakanı’nı karşısına almadı?

Duyduğuma göre Cumhurbaşkanı Yaycı’yı korumadı çünkü meseleye askeri disiplin ve hiyerarşi çerçevesinden bakıyor.

Askeri disiplini zorladı

Cihat Yaycı’nın vatanperver bir insan olduğu konusunda kuşku yok, fakat son dönemde kendini öne çıkarmak için attığı kimi adımların askeri disiplini zorladığı düşünülüyor. Görev değişikliğinin ardından bazı gazetecilere bilgi sızdırması ve yazılar yazdırması da ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış.

Yaycı'ya dokunulmazlık payesi yanlış

Aslına bakarsanız bu mesele yorumlanırken ilkesel anlamda yaygın bir hata yapılıyor. Cihat Yaycı’nın görev değişikliğine kırılıp istifa etmesi normal.

Fakat unutmayalım ki seçilmiş siyasi iradenin yasalar çerçevesinde gerekli gördüğü askeri atamayı yapması da son derece normal.

Bir güvenlik bürokratına siyasi iradeye karşı dokunulmazlık payesi verilemez. Hiçbir asker bu durumdan muaf olamaz. Bunun dışındaki tartışmalar askeri vesayet dönemlerini hatırlatır. Anti-demokratiktir."