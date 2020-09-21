Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 75. kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen üst düzey toplantıya görüntülü mesaj gönderdi.

Mesajında ​​BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, yıldönümlerinin hem muhasebe hem de kutlamalar için değerli bir fırsat olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 75. yıldönümünün tüm dünya için de böyle bir fırsata yol açacağını ümit ederek, insanlığın yeni tip koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlığı, ekonomiyi, sosyal barışı ve geleceği etkileyen birçok önemli sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. .

Dünyada 170 milyon insanın acil yardım ve korunmaya muhtaç bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdoğan, açlık çekenlerin sayısının 820 milyonu aştığını, 70 milyondan fazla insanın çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri daha da şiddetlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın milli gelirine göre en çok yardımı sağlayan ülke olarak salgının neden olduğu bu sıkıntıları elimizdeki tüm imkanlarla gidermeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken gönderdik. Din, dil, ırk veya kıta fark etmeksizin dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat Kazanma hırsı, gücün yoğunlaşması ve sömürgeciliği yeni yöntemlerle sürdürme arzusu, küresel sistemin adalet dağılımının önündeki en büyük engeldir. .

Başta Suriye, Filistin, Yemen ve Afganistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde sağlanamayan istikrarın bunun bir kanıtı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öne sürülen ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi ne çatışmaların önlenmesinde ne de çatışmaların sona ermesinde etkili olabiliyor. Bir önceki yüzyılın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünün sınavlarının üstesinden gelemeyeceğimizi artık görüyoruz. Bir milyardan fazla insanın kaderi 5 ülkenin merhametine kalması ne adil ne de sürdürülebilir Demokratik, şeffaf, hesap verilebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için seçimin ötesinde bir gereklilik haline geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun güçlenmesinin ve canlanmasının sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirterek, "Kıtaların kavşağı olan İstanbul'un Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barışı destekleyecek ve istikrar çabalarına destek verecektir. " dedi.

75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlenmesinin Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şans olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.