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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti  Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya  geldi 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk  devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil  toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:55
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