Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.27 Eylül 2018 Perşembe 20:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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