Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm.
25 Haziran 2019 Salı 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."
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