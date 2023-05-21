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Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını giyerken gülümseten diyalog! "Tayyip dede ne yapıyorsun?"
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını giyerken gülümseten diyalog! "Tayyip dede ne yapıyorsun?"

Yeniakit Publisher
2023-05-21 23:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını giyerken gülümseten diyalog! "Tayyip dede ne yapıyorsun?"

Deprem bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir ev ziyaretinden ayrılırken küçük çocukla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer kazandıysa da adayların yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yeniden yapılacak seçimler dolayısıyla adaylar çalışmalarını yeniden hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacağını açıklarken, seçimlerin ardından muhalif kesimlerin hakaretlerine maruz kalan deprem bölgesini ziyaret edeceğini belirtti.

Ardından dün ilk olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'a giderek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal medyada da Erdoğan'ın bir ev ziyaretine ait görüntüler paylaşıldı.

"Tayyip dede ne yapıyorsun?"

Evden çıktığı sırada küçük bir çocukla arasında geçen diyaloğa yer verilen videoda çocuğun, "Tayyip dede ne yapıyorsun?" şeklinde soru sorduğu, Erdoğan'ın da, "Buradayım, ayakkabılarımı giyiyorum." diyerek yanıt verdiği duyuldu.

Yüzleri gülümseten kısa sohbet kısa sürede gündem oldu.
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