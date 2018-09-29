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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile yeni bir dönem başlıyor

Erdoğan, Almanya'daki Köln Merkez Camii'ni açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile yeni bir dönem başlıyor

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Köln Merkez Camii'nin açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Almanya'nın bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. an: "İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.

"YENİ DÖNEM ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK"

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya genelinde yaşayan 3 buçuk milyona aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem çok daha aydınlık çok daha huzurlu günlere vesile olacaktır. 

BURADAN FEYZ ALAN TERÖRE KARIŞMAZ

Bugün burada tarihi bir ana şahit ediyoruz. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü kişiler protesto düzenlemiş caminin açılışına karşı çıkmışlardı. 

Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslümanın da gurur abidesidir.  İşte burada ve buradan feyzini nasibini alan teröre karışmaz. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:14
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