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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 20:55:00 - 2023-02-16 20:58:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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