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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:26:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak etkinlik alanındaki han çadırını ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler burada geleneksel müzik dinledi, sohbet etti.

Daha sonra gösteri alanına geçen Erdoğan, Altay Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterilerini izledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.


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