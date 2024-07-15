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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:14:00 - 2024-07-15 12:24:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek tek bilek olarak bir aradayız.

Meydanlara koşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız.
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Milletin destan yazdığı günde tek yürek, tek bilek olduk.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

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