Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bunu ispatladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. NATO müttefiki iki ülke olarak endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık. Gayretlerimiz sonucu Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu toplantıda bir araya geldiler. Antalya'daki diplomasi zirvesi önemli bir başarı. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum.

Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Almanya ile ticaret hacmini 50 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Almanya ile turizmdeki münasebetlerimizi aynı şekilde sürdüreceğimizi inanıyorum. Bölgesel konularda yakın iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Almanya ile ilişkilerde özellikle eğitim ve öğretim alanında İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için çok önemlidir.

Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye'nin güvenlik, enerji alanlarında anahtar rolde olduğunu ispatladı.

"Türkiye krizin tırmanmasını engelledi"

Scholz konuşmasında şunları söyledi:

(Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları)

"Ateşkesin sağlanması konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz. En önemli konu silahların susması. Silahların en kısa sürede susması gerekiyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Montrö uyarınca Boğazların kapatılması krizin tırmanmasını engelledi. Bunun için teşekkür borçluyuz.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli.