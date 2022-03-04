Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir.
İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür..