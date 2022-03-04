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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:22:00 - 2022-03-04 11:29:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir.

İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür..

Ayrıntılar geliyor...

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