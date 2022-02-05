Zonguldak'taki törene gidemedi! Erdoğan sebebini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni bugün yapıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Öte yandan Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlanacak.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle il statüsü kazanan Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde çalışanların yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür.

Filyos başta olmak üzere projelerle bu şehrin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Bu şehri eser ve hizmetlerle donatmanın gayreti içindeyiz. Zonguldak Kilimli yolu üzerindeki tünellere Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, Uzunkum Tüneli ve Aslankayası Tüneli resmi açılışını yapıyor.

1 milyar 150 milyonluk bu proje sayesinde yol süresi 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız diğer yatırım Zonguldak Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1-2 viyadüğü, Kaarelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira tutarındadır. Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı sağlanacaktır.