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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:40:51 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

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