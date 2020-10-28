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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen kadınla konuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen kadınla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü'yü aradı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:28:00 -

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." dedi.

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