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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu vatandaşları dolar bozmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, vatandaşlara dolar, euro ve altın bozma çağrısı yaparak, "Bu bir milli yerli mücadeledir." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu vatandaşları dolar bozmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir" dedi.

Topçu, Türkiye ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve ABD’nin stratejik ortak ve müttefik iki ülke olduğunu belirten Topçu, Türkiye’nin ABD halkının ve devletinin, Kore başta olmak üzere bütün zor dönemlerinde yanında olduğunu söyledi.

"ABD tutum ve uygulamalarından derhal vazgeçmeli"

ABD’nin bugünkü yönetiminin Türk ve ABD çıkarlarını zarara uğratan, iki ülkenin stratejik ortaklık ve müttefiklik hukukuna zarar veren uygulamalarda bulunduğunu vurgulayan Topçu, "ABD yönetimi, müttefiki ve stratejik ortağı Türk devleti ve milletinin egemenlik haklarına istikrarına, güvenliğine ve refahına zarar veren tutum ve uygulamalardan, kendi halkının çıkarlarını da düşünerek derhal vazgeçmesi ABD menfaatleri için de gereklidir." ifadelerini kullandı.

"Dolar, avro ve altını olanlar bozdursun"

Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olduğunu, milli çıkarlarının her şartta korumakta kararlı olduğunu belirten Topçu, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD’nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Washington, çok geç olmadan ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye’nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız ve dolar-molar bizim yollarımızı kesmez. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak bütün varlığımızla desteklediğimizi büyük Türk milleti huzurunda beyan ediyoruz."

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:17
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