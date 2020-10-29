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Gündem Cumhurbaşkanı adayı olamayan Kılıçdaroğlu'ndan 'stand up' gösterisi
Gündem

Cumhurbaşkanı adayı olamayan Kılıçdaroğlu'ndan 'stand up' gösterisi

Girdiği her seçimi kaybeden ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday olmaya cesaret edemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, stand up gösterilerini aratmayan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:24:00 -
Cumhurbaşkanı adayı olamayan Kılıçdaroğlu'ndan 'stand up' gösterisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeler stand up gösterilerini aratmadı.

Cumurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya cesaret edemeyen parti parti gezerek kapılarda aday arayan Kemal Kılıçdaroğlu "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Cumhuriyet'in getirdiği değerdir. 2. yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım." dedi.

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