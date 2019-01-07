Cumhur İttifakı'na karşı 'Kürt İttifakı'nı kurdular! HDP ile 7 oluşum birleşti

Terör örgütü yandaşı HDP, yerel seçimler öncesi 7 Kürt partisi ile ortak deklarasyon yayınlayarak Cumhur İttifakı'na karşı 'Kürt İttifak'ı kurduklarını açıkladı.

HDP, Azadi Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Platforma Demokratên Kurd (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T), yerel seçimler kapsamında sağladıkları ittifaka dair ortak deklarasyon açıkladı.

Deklarasyonu Türkçe ve kürtçe açıkladılar

Türkçe ve Kürtçe açıklanan deklarasyonun Türkçesini okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İttifakla Kürt halkının ulusal birliğine hizmet edecek tarihsel bir adım atmış olacağız. Bu oldukça önemli ve değerli bir aşamadır. Halkımızın bizden beklentisi de budur" dedi.

"Yerel Seçimler, genel olarak yerel iktidar ve demokrasinin temel birimleri olmaları nedeniyle biz Kürtler için zaten önemliydi" diyen Buldan, ittifakın nedenlerini şöyle sıraladı:

"Başkanlık sistemine geçişle birlikte Meclis'in işlevsizleştirilmesi nedeniyle yerel yönetimlerin öneminin daha artmış olmasından; iktidarıyla, muhalefetiyle, tekçi sistem partilerinin, halkımıza yönelik geliştirdikleri planlı algı operasyonu ile zihinlerde 'sandığa gitsem de gitmesem de fark etmiyor, nasıl olsa kayyum atanacak' algısı yaratılarak halkı siyasetten ve sandıktan soğutmaya yönelik sürdürülen politikalarla Kürt siyasetinin ve halkımızın hedef alınıyor olmasından; başkanlık sistemine geçişle giderek artan, tek adam rejimine dönüşmeye başlayan AKP iktidarının, demokratik meşru seçim sürecinde halkların iradesiyle aşılabilmesi için Kürdistani geniş yerel seçim ittifakının yaratılmasının kendini dayatıyor olmasından hareketle dünya kamuoyuna duyurur."

Buldan konuşmasına şöyle devam etti: "İmzası bulunan parti ve hareketlerimiz, Yerel Seçimlerde Kürdistani Seçim İttifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder. Halkımızın iradesini yeniden gasp etmede ısrar eden Cumhur İttifakı'nın, 'Kürde kaybettir, kaybet' formülüne karşı 'Kürdistani seçim ittifakı; halkımız kazansın, ittifakımız kazansın, biz Kürtler kazanalım' formülüyle hareket eder, yerel seçimlerde daha etkin sonuçları almayı hedefler. Cumhur ittifakı (AKP-MHP), parti çıkarları adına 'küsme lüksümüz yok ittifak yapıyoruz' diyor ve anlaşıyorsa, Kürt parti ve hareketlerimiz olarak biz de ayrılıklarımızı geri çekip ortak paydalar üzerinde yerel seçimlerde ortaklaştığımızı ilan ediyoruz."