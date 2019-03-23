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Cumhur İttifakı Adayı Fuat Akdoğan, Ege Mahallesi ile buluştu

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, Ege Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
Cumhur İttifakı Adayı Fuat Akdoğan, Ege Mahallesi ile buluştu

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, Ege Mahallesi’nde gerçekleştirdi.


Renkli ve heyecanlı görüntülere sahne olan mitingde büyük ilgi gören Fuat Akdoğan, yaptığı coşkulu konuşmayla meydanı dolduran yaklaşık 4 bin kişiden büyük alkış aldı.


Soğucak’taki ilk mitinginin ardından ikinci mitingini Ege Mahallesi’nde düzenleyen Cumhur ittifakı adayı Fuat Akdoğan’a destek vermek için Kuşadası’nın her köşesinden yüzlerce insan ellerinde bayrak ve dövizlerle miting alanını doldururken, geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün ve Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un da Akdoğan’a destek için miting meydanına gelmesi dikkat çekti. Sahneye aday adaylık sürecindeki rakibi ve eski Belediye Başkanı M. Esat Altungün ile birlikte çıkan Fuat Akdoğan, “ Kuşadası’nın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. İşte bizler siyasi rakip olduk, ama hasım olmadık. Zaman geldi yarıştık ama şimdi de daha iyi ve daha yaşanabilir bir Kuşadası için sizin karşınızdayız “ dedi. Mitingde konuşan Altungün ise, “ Seçime kısa bir süre kaldı. Sağduyu ile aklı selim ile Kuşadası’nın geleceği için oyumuzu kullanmalıyız. Hükümet desteğiyle Kuşadası’nın 50 yılını planlayacak Fuat Akdoğan’a oy vermenizi istiyorum “ diye konuştu.


Miting meydanında yaptığı konuşma yüzlerce Kuşadalının alkış ve tezahüratlarıyla sık sık kesilen Fuat Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP adayı Ömer Günel’i sert şekilde eleştirdi. Kuşadası’nın 5 yıldır zulüm gördüğünü, eziyet gördüğünü ama hizmet ve yatırım görmediğini kaydeden Fuat Akdoğan, “ Bu zulümü sona erdirmek, Kuşadası’nın sorunlarını hükümet desteğiyle çözmek için adayım. 5 yıldır verdikleri hiçbir sözü tutmayan ve sadece vaat verenlerin yapamadıkları ortada, tutmadıkları sözler ortada. Bunlara artık inanmadığınızı biliyorum “ dedi.


Konuşmasında projelerinden ve yapmayı planladığı hizmetleri de anlatan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğacn, Kuşadası’nın kangren haline gelen sorunlarını çözmek ve büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında yaşanan kavgayı ve karmaşayı ortadan kaldırmak için aday olduğunu söyledi. Herşeyin büyükşehir belediye başkanının egosuna bırakıldığına dikkati çeken Fuat Akdoğan, “ Herşey büyükşehir belediyesinin egosuna bırakılamaz, Kuşadası bir kişinin iki dudağının arasına bırakılamayacak kadar değerlidir, önemlidir. Kuşadası’nı hep birlikte yönetmek için projeler hazırladık. Kuşadası ile ilgili hiçbir planlama yapılmamış. Önceliğimiz tepeden tırnağı Kuşadası’nın planlamasını yapmak olacak ve bunu hemen hayata geçireceğiz “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
  1. doğa

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