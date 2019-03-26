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Cumhur İttifakı adayı Çelik Arda Mahallesinde seçmenleriyle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arda Mahallesinde yoğun ilgi gördü.

26 Mart 2019 Salı 12:40
Cumhur İttifakı adayı Çelik Arda Mahallesinde seçmenleriyle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arda Mahallesinde yoğun ilgi gördü. Eski garajdan Arda Mahallesi’ne doğru esnaf ve halkı selamlayarak yürüyen Başkan Çelik ve beraberindekiler, burada meşaleler eşliğinde, yüzlerce vatandaşın yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı. Arda Mahallesi’ndeki vatandaş buluşmasında AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, eski MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar ve Belediye Meclis Üyesi adayları da yer aldı.


Kumludere Caddesi’nde vatandaşlara ilk olarak MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu hitap etti. İlçe Başkanları Cumhur İttifakı’nın önemine değindikleri konuşmalarında Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ndeki adayları için destek istedi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise büyükşehir belediyesinin hizmetleri hakkında bilgi vererek seçimlerden sonra ilk iş olarak imar konusunu gündeme alacaklarını söyledi.


Şehzadeler Belediyesi’nin kuruluş aşamasında karşılaştığı zorlukları hatırlatan Başkan Çelik,belediyenin 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.


Toplumun her kesimini kucaklayacaklarını söyleyen Başkan Çelik, "5 yılda bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. AK Partili, MHP’li, CHP’li, İyi Partili demedik. Omuz üstünde baş taşıyan bu şehirde yaşayan 170 bin kişiye bu şehrin birinci sınıf vatandaşı kabul ederek hepsinin hizmetinde olduk. Halkla ilişkilerde marka olduk. Erişilemez, ulaşılamaz olmadık.Kibir abidesi olmadık. Kimseye tepeden bakmadık. Biz bu şehirde gönüller kırmadan gönüller alarak herkesi severek, herkesi kucaklayarak hizmet etmek için çaba ve gayret sarf ettik. Mesai saatlerinin dışında herkes evine gidip çoluk çocuğuyla vakit geçirirken bu kardeşiniz sizin aranızda oldu. İyi günlerinizde sizlerle birlikte olduk, sevinçlerinizi paylaştık artsın diye. Acılı gününüzde yanınızda olduk, acınızı paylaştık azalsın diye" dedi.


Şehzadeler Belediyesi’nde herkese ve her mahalleye eşit hizmet verildiğini kaydeden Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz sadece AK Partililerin ve MHP’lilerin oylarına talip değiliz.Çünkü biz, bu şehirde insan ayrımı yapmadan herkesin belediyesi ve herkesin başkanı olarak 5 yıl boyunca hizmet ettik" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:40
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