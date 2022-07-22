Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak havaların ülkemizde de etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak 23-24 Temmuz:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık