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Yaşam Cumartesi pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?
Yaşam

Cumartesi pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

18-19 Haziran otobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? 18-19 Haziran tarihlerinde üniversite sınavı gerçekleşecek. LGS sebebiyle pek çok ilde 5 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsizdi. Bu sebeple aynı uygulamanın YKS içinde geçerli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 22:33:00 -
Cumartesi pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. YKS 18-19 Haziran’da yapılacak. YKS öncesinde öğrenciler, öğretmenler ve eliler toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi illerde toplu ulaşım ücretsiz?

Cumartesi pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

YKS sebebiyle hangi illerde toplu ulaşımın ücretsiz olduğu merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ise konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak İBB'de sınav günleri öğrencilerden ve görevlilerden toplu ulaşım ücreti talep etmiyor. Bu yönde resmi bir karar alındığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Diğer illerle ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

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