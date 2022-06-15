Üniversite sınavı için geri sayım başladı. YKS 18-19 Haziran’da yapılacak. YKS öncesinde öğrenciler, öğretmenler ve eliler toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi illerde toplu ulaşım ücretsiz?

Cumartesi pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

YKS sebebiyle hangi illerde toplu ulaşımın ücretsiz olduğu merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ise konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak İBB'de sınav günleri öğrencilerden ve görevlilerden toplu ulaşım ücreti talep etmiyor. Bu yönde resmi bir karar alındığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Diğer illerle ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.