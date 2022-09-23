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Eğitim Cumartesi günleri nüfus müdürlükleri açık mı 24-25 Eylül
Eğitim

Cumartesi günleri nüfus müdürlükleri açık mı 24-25 Eylül

Bu hafta sonu KPSS Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Bu sebeple pek çok kişi cumartesi günleri nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:10:00 -
Cumartesi günleri nüfus müdürlükleri açık mı 24-25 Eylül

Hafta sonu KPSS Alan Bilgisi sınavı gerçekleşecek. Bu sebeple nüfus müdürlüklerinin cumartesi günleri hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor.

Cumartesi günleri nüfus müdürlükleri açık mı 24-25 Eylül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

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