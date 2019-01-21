Cumabekov'dan Türkiye'ye çağrı

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Meclis Başkanlığı binasında, Kırgızistan'ın Türkiye Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt ve beraberindeki Ziraat Tarım Market Genel Koordinatörü Muhammet Özdemir, Ziraat Tarım Market Proje Danışmanı Harun Eren ve Tarımsan Tarım Makineleri Yöneticisi Şaban Büyükeken'i kabul etti.

Görüşmede, Kırgızistan İş, Göç ve Gençlik Eski Bakanı ve Kırgızistan'ın Almatı Başkonsolusu Aliyasbek Alımkulov ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Kudret Artıkbayev hazır bulundu.

Türk iş adamlarına: Yatırım yapın, önemli yeraltı kaynaklarımız var

Kırgızistan'ın bölgeye giriş ve hitap ettiği geniş bölge açısından önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Cumabekov, "Kırgızistan önemli yeraltı kaynaklarına sahip. Yatırım yapılması durumunda güzel bir gelir elde edilecek bir ülkedir. Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği'nin üye ülkesidir. Dolayısıyla 200 milyonluk nüfusa hitap etmektedir. Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerle hiçbir sorunu yoktur. Kırgızistan'a yatırım yapmak 200 milyon nüfuslu pazara da sahip olmak demektir. Türk iş adamlarına kapımız her zaman açık." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Cumabekov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerinin çok güçlü ve çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki 300 milyonluk dolarlık ticaret hacminin bir milyar dolara çıkarılması hedefinin iş adamların yatırımlarıyla olabileceğini belirtti.

"Yatırımın karını ve bereketini görmenizi temenni ediyoruz"

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini ileri seviyeye götürmenin arayışı içinde olduklarını vurgulayan Cumabekov, "Türk yatırımının, Kırgızistan'ın kırsal bölgelerinin kalkınmasına yönelmesini istiyoruz. İki ülke arasındaki ortak hedeflere ulaşmanın tek yolu yasal zeminde iş birliği yapmaktır. Kırgızistan devleti bu konuda her türlü desteği vermeye hazırdır. Türk iş adamlarının yatırımının bereketini ve kârını görmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Kırgızistan'ı ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Meclis Başkanı Cumabekov, Kırgız halkının bağımsızlığını ilan etmesini en çok Türk halkının beklediğini belirterek, bağımsızlığı ilan eden Kırgızistan'ı ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu kaydetti.

İkili ilişkilerin öneminden övgüyle bahseden Cumabekov, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler güzel bir şekilde ilerlemektedir. Bu da bize pek çok sorumluluğu yüklemektedir. Biz kardeş ve dost devletiz. Halklarımızın kalbi ve kanı bir. Bu nedenle kardeşlerimizi evimizde misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ata yurdunuza hoş geldiniz. Umarım bu ziyaretiniz güzel işlere vesile olacaktır." dedi.

"İslam ve Türk dünyasının lideri Erdoğan'dır"

Cumabekov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21. yüzyılda İslam ve Türk dünyasının yanı sıra parlak ve güçlü ülkenin (Türkiye) lideri olduğunu belirtti.

"Aramızdaki 5 bin kilometrelik mesafe bizim için engel değildir"

Kırgızistan'da Sooronbay Ceenbekov'un cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez Türkiye ile ilişkilerine önem atfettiğini ifade eden Cumabekov, "Gelecekte bizi büyük başarılar bekliyor. Aramızda beş bin kilometrelik bir mesafe var. Bu bizim için engel değildir. Kalbimiz ve kanı bir olan ataların evlatları olarak birbirimize destek olmalıyız." şeklinde konuştu.