Cuma namazı Müslümanlar için oldukta büyük bir öneme sahip. Zira Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah (c.c) cuma gününe özel sure indirmiştir. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma günü yapılan dualar biiznillah kabul olmaktadır. Peki eşim cuma namazına gitmiyor nikah düşer mi? Cuma namazına gitmeyenin nikahı düşer mi?

Cuma namazı farz olan bir namazdır. Cuma namazına gitmeyenin nikahı düşer mi? Sorusuna ilişkin Fatih Kalender hoca şöyle cevap veriyor: “Tıpkı beş vakit namaz gibi. Farz olan bir namazı kılmaması Müslüman için çok büyük bir günahtır. Ancak insanın büyük günahı işlemesi onun imandan çıkmasına gerektirmez. Yani amel imandan bir cüz değildir. Halbuki nihakın düşmesi Müslümanlık dairesinden çıkmasıyla olur ki büyük günah işlenmesi kişiyi en fazla fasık eder. Fasık olan bir kimsenin nikahı yine devam eder. O yüzden cumana gitmeyenin nikahına halel gelmez. Yeterki bunu hafife almasın. Yeter ki bunu inkar etmesin. Bazı hadislerde 3 cumayı terkeden münafıklık alameti olarak bahsedilir.”