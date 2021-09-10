Cuma namazı saati Cuma namazı bugün kaçta kılınacak 10 Eylül Cuma vakti

Rabbimiz cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Yıl içinde Ramazan ayı, geceler içinde Kadir Gecesi çok kıymetli bir yere sahip ise günler içinde cuma günü Müslümanlar açısından oldukça öneme sahiptir. Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)

Ayette ezana, cuma gününe, cuma namazına, cuma namazının farz oluşuna, cuma hutbesine, cuma saatinde alış veriş yapılmaması gerektiğine işaret edilmektedir. Cuma günü Müslümanlar cuma namazı için camilere akın ederler bunun içindir ki cuma namazı saatleri de merak edilir. İşte 10 Eylül Cuma namazı vakitelri.

Cuma namazı saati kaçta kılınacak 10 Eylül?

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:06

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 12:51

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:14

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:06

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:00

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:37

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:44

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:09

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:20

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:29

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:52

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:22

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

10 Eylül Cuma hutbesi konusu

CUMA NAMAZI: HAFTALIK BULUŞMAMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Yine böyle bir Cuma günüydü. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine’ye yaklaşmıştı. “Rânûnâ” denilen yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı.

Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte Cuma günü, Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. Gündelik meşgalelerden, dünyevî kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir.

Aziz Müminler!

Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk, Cuma namazını eda etmektir. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”

Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı müminler, dünyevî her türlü meşguliyeti terk ederek Cuma namazına hazırlanır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i örnek alarak mümkünse gusleder. Güzelce abdest alır. Kıyafetinin temiz olmasına özen gösterir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında, ibadetin ruhuna uygun davranır. Safların düzgün olmasına riayet eder. Gürültü yapmaktan, kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır.

Cuma hutbesini, ibadet şuuruyla, sessizce ve can kulağıyla dinler. Zira hutbe, Cuma namazının bir şartıdır. Hutbe esnasında konuşmak, cep telefonuyla ya da başka şeylerle meşgul olmak, hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabından mahrum kalmaya neden olur. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in ikazı gayet açıktır: “Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘Sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”

Kıymetli Müslümanlar!

Dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s), bu konuda ümmetini şöyle uyarmaktadır: “Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.”

Öyleyse, güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma’nın feyiz ve bereketinden istifade edelim. Bugünü hep birlikte Allah’ı anıp O’na ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile kılalım. Çocuklarımızı sevgiyle Cuma namazına alıştıralım, gençlerimizi Cumanın huzuruyla buluşturalım. Asr-ı saadette olduğu gibi her Cuma ailece camiye koşalım. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: “Kim güzelce abdest alır, Cumaya gelir ve hutbeyi can kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları affolunur.”

Cuma namazı kime fardır?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılması üzerine farzdır. İşte bir kişiye cuma namazı farz olması için aranan şartlar:

1. Müslüman olmak

2. Akıllı olmalı

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. Erkek olmak

5. Hür ve serbest olmak

6. Mukim olmak (misafir olmamak)

7. Sağlıklı olmak

8. Kör olmamak

9. Ayakları sağlam olmak

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)