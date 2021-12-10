Cuma namazı saat kaçta okunuyor? Cuma namazı saat kaçta? 10 Aralık 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

Camiye gidecek olan vatandaşlar bu başlık altında bulunan namaz vakitleri sayfası ile istediği ilin ezan saatlerine ulaşabilecek. Büyük şehirlerimizden İstanbul, İzmir, Ankara cuma namaz saatleri haberimizde Cuma kaçta okunuyor? Cuma Namazı saat kaçta? Cuma namazı, bu hafta da yurt genelinde ve İslam aleminde camilerde cemaatle birlikte kılınacak. İşte il il cuma namazı vakitleri;

Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:03

Ankara cuma namazı saat kaçta? 12:46

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:09

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:01

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:11

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 12:56

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:31

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:18

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:02

Van cuma namazı saat kaçta? 12:03

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta?12:11

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:36

Diyanet il il namaz vakitleri için tıklayın

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kime farz?

Cuma namazını kimler kılar? Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak.