Cuma namazı saat kaçta 7 Ocak 2022 cuma namazı kaçta kılınacak? Bugün İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

Cuma ezanı kaçta okunacak? 2022 yılının ilk cuma namazı bugün kılınacak. Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma namazı saati, Ankara cuman namaz saati, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Konya cuma namazı saati bugün saat kaçta okunuyor? soruları bu illerde oturan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye’nin il, ilçe ve köylerinden cuma namaz vakti merak ediliyor.

Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olduğundan, bu güzel ve duaların asla geri çevrilmediği mübarek günde dua, zikir ve namaz ile geçirilmekte. Cuma günü erkekler cuma namazı için camileri tıklım tıklım doldurmakta. Cuma namazı vakti için camiye gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saati, cuma namazı saat kaçta? Bugün cuma namazı saata kaçta okunacak? Cuma ezanı saat kaçta okunacak? gibi soruları sormakta. Diyanet namaz vakitleri uygulaması ile il il namaz vakitleri anında görüntülenmekte. İşte 7 Ocak 2022 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti saatleri.

Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul bugün cuma namazı saat kaçta? 13:15

Ankara bugün cuma namazı saat kaçta? 13:00

İzmir bugün cuma namazı saat kaçta? 13:23

Bursa bugün cuma namazı saat kaçta? 13:15

Edirne bugün cuma namazı saat kaçta? 13:25

Eskişehir bugün cuma namazı saat kaçta? 13:09

Samsun bugün cuma namazı saat kaçta? 12:46

Trabzon bugün cuma namazı saat kaçta? 12:32

Hakkari bugün cuma namazı saat kaçta? 12:16

Van bugün cuma namazı saat kaçta? 12:18

Diyarbakır bugün cuma namazı saat kaçta?12:30

Konya bugün cuma namazı saat kaçta? 13:01

Şanlıurfa bugün cuma namazı saat kaçta? 12:36

Manisa bugün cuma namazı saat kaçta? 13:21

Adana bugün cuma namazı saat kaçta? 12:50

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Cuma hutbesi günü konusu ne? 7 Ocak 2022 cuma hutbesi

TÖVBE: GÜNAHLARDAN ARINMA İRADESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar...”

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir.”

Aziz Müminler!

İnsanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen, bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o, hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Hevâ ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır.

Değerli Müminler!

Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlâmız bizleri tövbeye davet ediyor:

وَتُّوبُّوَٓااِلَىالٰٰلِّجَم۪يعاًاَيُّٰهَالْمُّؤْمِنُّونَلَعَلَٰكُّمْتُّفْلِحُّونَ

“Ey müminler, hep birlikte Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”3 Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle “Tevvâb” olan Rabbimize yönelelim. Gönülden, nasûh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım, Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. O’na layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resûlü’ne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hâkim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim; bıkmadan, yorulmadan.

Aziz Müslümanlar!

Hutbemi Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği tövbe-istiğfarın en güzeliyle bitiriyorum. Söylediklerimi lütfen içinizden tekrarlayınız: “Allah’ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilâh yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.”

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kime farz?

Cuma namazını kimler kılar? Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak.