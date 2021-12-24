Cuma namazı saat kaçta 24 Aralık cuma namazı kaçta kılınacak? Bugün İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma namazı saati, Ankara cuman namaz saati, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Konya cuma namazı saati bugün saat kaçta okunuyor? soruları bu illerde oturan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye’nin il, ilçe ve köylerinden cuma namaz vakti merak ediliyor. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olduğundan, bu güzel ve duaların asla geri çevrilmediği mübarek günde dua, zikir ve namaz ile geçirilmekte. Cuma günü erkekler cuma namazı için camileri tıklım tıklım doldurmakta. Cuma namazı vakti için camiye gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saati, cuma namazı saat kaçta? Bugün cuma namazı saata kaçta okunacak? Cuma ezanı saat kaçta okunacak? gibi soruları sormakta. Diyanet namaz vakitleri uygulaması ile il il namaz vakitleri anında görüntülenmekte. İşte 24 Aralık 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti saatleri.

Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:09

Ankara cuma namazı saat kaçta? 12:53

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:16

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:08

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:18

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 13:02

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:39

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:26

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:09

Van cuma namazı saat kaçta? 12:11

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta?12:24

Konya cuma namazı saat kaçta? 12:54

Şanlıurfa cuma namazı saat kaçta? 12:29

Manisa cuma namazı saat kaçta? 13:15

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:44

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24 Aralık Cuma hutbesi

AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resûl-i Ekrem (s.a.s) ashabına şöyle buyurdu: “Kardeşlerim! Ölüm için hazırlık yapın.”

Aziz Müminler!

Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Çevremizde veya medyada karşılaştığımız ölüm hadiselerini sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Her gün salgın hastalıktan kaybettiğimiz canların sayısına bile göz ucuyla bakıp geçiyoruz maalesef.

Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki, ölüm ve yeniden diriliş haktır. Gelip geçici misafirleriz bu hayatta. İmtihan için geldiğimiz bu dünyadan ansızın göçüp gideceğiz asıl yurdumuz olan ahirete. Âlemlerin Rabbinin huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya sonsuz bir mükâfata kavuşacak ya da elim bir azaba dûçâr olacağız.

Kıymetli Müminler!

Hayatımıza yön veren, anlam ve değer katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır. Zira ahirete iman eden kişi, ebedî mutluluğun anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir. Bu şuur ve inançla Allah’ın rızasını kazandırabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir. Mümin, imanının bir gereği olarak işlediği salih amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını güzel ahlakla süsler. Takva azığı ile Cenâb-ı Hakkın katında yücelmeye çalışır. Huzuru Allah’ı anmakta bulur. Rabbini unutturacak çirkinliklerden uzak durur. Dua ile Yüce Yaratan’a kulluğunu arz eder. Nimetlere şükreder. Ailesi, çevresi ve toplumu ile barışık yaşar.

Değerli Müslümanlar!

Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmayalım.

يَٓااَيُّهَاالْاِنْسَانُمَاغَرَّكَبِرَبِّكَالْـكَر۪يمِۙ

“Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan nedir?” sorusuna muhatap olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim.

اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يباًۜ “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” nidasıyla karşılaşmadan önce, kendimizi hesaba çekelim. Rahatlıkla, “Alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum.” diyebilmek için amel defterimizi salih amellerle dolduralım. Unutmayalım ki, “Kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir.”

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kime farz?

Cuma namazını kimler kılar? Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak.