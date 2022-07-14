Cuma namazı kılmak isteyen çalışanı işten attılar!

Teleperformance şirketi bünyesinde bir reklam projesinde müşteri temsilcisi olarak çalışmak üzere nisanda eğitime kabul edilen Aybek, cuma namazlarına gidebilmek için öğle saatlerinde değişiklik talep etmesi sonrasında işten çıkarılmasını, anlattı.

Portekiz vatandaşlığı da bulunan Aybek, şirketten cuma namazına ilişkin talebi sonrasında bir yöneticinin kendisine "Ya cumayı ya bu şirketi bırakacaksın. Birini seç" dediğini aktararak, yöneticiye Portekiz'de böyle bir yaklaşım sergileyemeyeceğini, buna yönelik bir yasa olduğunu hatırlattığını söyledi.

Cuma namazına yönelik talebi sonrası şirkette kendisinin bulunduğu birimde mobbinge maruz kaldığını belirten Aybek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben izin istemiyorum, cami şirketin yanında. Öğlen yemeği saatimi 13.30-14.30'da kullanmama izin verin' diyorum. Öğlen yemeği zaten 1 saat. Biz zaten esnek çalışma saati uygulanan bir şirkette çalışıyoruz. Bu hiç supervisor'a gitmeden basit çözülebilecek bir konuydu ama bunlar, İslamofobik oldukları için konuyu büyüttüler, en son tırmandırdılar ve olay işten çıkmama kadar geldi."

Aybek, bunun bir özgürlük meselesi olduğunun altını çizdi.

Kendisinin yaşadığı durumla ilgili şirkette idari soruşturma başlatıldığını ve bunun sonucunu beklediğini aktaran Aybek, "Burada yabancı düşmanlığıyla ilgili bir kurum var. Bu kuruma şikayette bulundum, talebim inceleniyor." dedi.

Aybek, kurum içi idari soruşturma ve Yabancı Düşmanlığı Komisyonu'na yaptığı başvuruların sonuçlanmasının ardından şirkete ve mobbing yapanlara ayrı ayrı dava açmayı düşündüğünü dile getirdi.

Aybek'in iddialarına şirketten yanıt

Teleperformance şirketi resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, Aybek’in kişisel haklarına saygıdan ötürü işten çıkarılmasına yol açan koşulların açıklanamayacağı belirtilerek, "Hiçbir çalışanımızı dini tercihlerine göre işe almadığımızı ya da işten çıkarmadığımızı teyit edebiliriz." iddiasında bulunuldu.

Aybek’in işten çıkarılmasının başlıca sebebi olarak ibadetine yönelik talebi mi olduğu sorusu üzerine şunlar kaydedildi:

"Aybek, işe alım sürecinde namaz kılmak için izin istedi. Onun çalışma programı da bu isteği doğrultusunda ibadet zamanlarına uygun olacak şekilde ayarlandı. İşe alım süreci tamamlanınca Teleperformance Portugal kendisini işe aldı. Düzenli performans değerlendirmelerinin ardından yasal deneme süresinde İbrahim Aybek’in sözleşmesi feshedildi."

Şirket kaynakları, Teleperformance'ta 35 dilde hizmet veren 111 milletten 13 binden fazla çalışanın olduğunu aktararak, çalışanların dini görüşlerine, dini pratiklerine saygı duyulduğunu ve ayrımcılık yapılmadığını savundu.

Aybek'in durumu ülkede din ve ibadet özgürlüğü tartışmalarının da gündeme gelmesine yol açtı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Diario Noticias (DN) da Aybek ile röportaj yaptı ve Teleperfomance şirketine Aybek’in işten çıkarılma sebeplerini sordu.

Şirket, DN’ye gönderdiği yanıtında da herhangi bir neden belirtmezken, Aybek'in deneme süresinde sözleşmesinin feshedildiğini kaydetti.